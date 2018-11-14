Буквально пополам: в Киеве машинист тепловоза переехал собственного сына

Коллаж РБК-Украина

Молодой человек вместе с отцом работал на железной дороге

В Киеве машинист тепловоза совершил наезд на собственного сына, который работал вместе с отцом на железной дороге. Об этом сообщает издание "Вести" со ссылкой на сотрудников предприятия ЧАО "Киев-Днепровское МППЖТ".

Трагедия произошла во вторник, 13 ноября в Оболонском районе столицы. Машинист тепловоза вместе со своим 26-летним сыном, который работал составителем поездов в Укразилизныце, осуществляли маневровые работы по перестановке вагонов.

Во время работы, молодой мужчина сорвался с подножки вагона и попал под колеса тепловоза, которым управлял его отец.

"Человека буквально разрезало пополам. Скорее всего, он мог поскользнуться или сорваться с подножки вагона во время движения поезда", - сообщили работники предприятия.

На данный момент на месте происшествия работает полиция и комиссия по несчастным случаям, которые выясняют все обстоятельства трагического происшествия.

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А также рассказывали о том, что поезд сбил киевлянина, после чего продолжил движение.

"Жизнь и смерть на улицах Киева. В 08:55 машинист сообщил о наезде на пешехода. По инструкции поезд продолжил движение. В 09:05 бригада ЭМП констатирует смерть мужчины-строителя, около 30 лет", - сказано в сообщении.

Видео: РБК-Украина