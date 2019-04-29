Наздогнав і переїхав: поляк жорстоко розправився з українцем

Дорожньо-транспортна пригода у Вроцлаві, Польща, сталася в неділю, 27 квітня. Громадянин Польщі наїхав на велосипедиста, уродженця України, повідомляють польські ЗМІ.

Відомо, що польський таксист Артур Х. зіткнувся з велосипедистом Юрієм Р. Чоловіки обмінялися кількома образливими фразами, після чого українець поїхав у бік парку.

Тоді таксист почав на авто гнатися за велосипедистом, зніс його, а коли той впав, проїхався по його тілу передньою віссю своєї машини.

Перехожі надали Юрію першу допомогу і викликали "швидку". Він отримав серйозні травми.

ДТП у Польщі - поляк переїхав українця (ілюстративне фото: pixabay.com)

Правоохоронці затримали водія таксі. Його звинувачують у спробі вбивства громадянина України. Суд обрав поляку запобіжний захід - арешт на строк до трьох місяців.

За спробу вбивства українця польському таксисту загрожує довічне позбавлення волі.

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