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На два мільйони: у Львів поштою прибула незвичайна посилка

STYLERПодії    19.10.2018 - 08:05
Колаж РБК-Україна
Колаж РБК-Україна

Посилку відправили з Великобританії до Львова

На львівську адресу з Великобританії прибула незвичайна посилка, в якій опинилися золоті злитки майже на два мільйони гривень. Про це пише "Сьогодні" з посиланням на Державну фіскальну службу у Львівській області.

Золоті злитки були виявлені під час митного контролю поштового відправлення. Працівники митниці перевіряли вантаж, який прибув з Великобританії. Серед задекларованих речей виявилася банка з фарбою, яка здалася митникам підозрілою. Після ретельного огляду в банку були виявлені вісім золотих злитків 999-ої проби загальною вагою 1,64 кг.

"Так, 17 жовтня, під час митного контролю поштового відправлення було виявлено вісім злитків банківського металу жовтого кольору", - повідомили в ГФС.

За попередньою оцінкою, знахідка потягне на 1,8 мільйона гривень. Злитки банківського металу жовтого кольору будуть відправлені на експертизу і їх точна вартість буде встановлена додатково, а справу направлять до суду.

"Дії, з приховуванням від митного контролю з використанням засобів або способів, що утруднюють виявлення таких товарів, мають ознаки порушення митних правил, передбачених ч. 1 ст.483 Митного кодексу України", - додали митники.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в психоневрологічному інтернаті Чернігівської області виявлено моторошні порушення.

А також ми повідомляли про те, що в Києві затримано чоловіка, який займався підробкою документів.

Відео: РБК-Україна

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