На два миллиона: во Львов почтой прибыла необычная посылка

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Посылку отправили из Великобритании во Львов

На львовский адрес из Великобритании прибыла необычная посылка, в которой оказались золотые слитки почти на два миллиона гривен. Об этом пишет "Сегодня" со ссылкой на Государственную фискальную службу во Львовской области.

Золотые слитки были обнаружены во время таможенного контроля почтового отправления. Работники таможни проверяли груз, который прибыл из Великобритании. Среди задекларированных вещей обнаружилась банка с краской, которая показалась таможенникам подозрительной. После тщательного осмотра в банке были обнаружены восемь золотых слитков 999-ой пробы общим весом в 1,64 килограмма.

"Так, 17 октября, во время таможенного контроля почтового отправления было обнаружено восемь слитков банковского металла желтого цвета", - сообщили в ГФС.

По предварительной оценке, находка потянет на 1,8 миллиона гривен. Слитки банковского металла желтого цвета будут отправлены на экспертизу и их точная стоимость будет установлена дополнительно, а дело направят в суд.

"Действия, с сокрытием от таможенного контроля с использованием средств или способов, затрудняющих обнаружение таких товаров, имеют признаки нарушения таможенных правил, предусмотренных ч.1 ст.483 Таможенного кодекса Украины", - добавили таможенники.

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Видео: РБК-Украина