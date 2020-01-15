Двері були замкнені зовні: суд ухвалив рішення по фігурантці справи про пожежу в одеському коледжі

Фігурантка справи про пожежу в Одеському коледжі на Троїцькій у грудні 2019 року, в результаті чого загинули 16 людей, була відправлена під нічний домашній арешт. Відповідне рішення ухвалили в Київському районному суді Одеси щодо завідуючої господарством учбового закладу.

Так, 69-річну пенсіонерку підозрюють у службовій недбалості (частина 2 статті 367 КК України).

Завгосп Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу була відповідальна за дотримання правил пожежної безпеки і протипожежного режиму.

Як йдеться в прес-службі суду, жінка знала про наявність грубих порушень, які були виявлені і фактично не усунуті з 2014 по 2019 рік, але не вжила жодних заходів щодо їх усунення.

Так, за версією слідства, в 2014 році була проведена планова перевірка коледжу співробітниками ДСНС України в Одеській області, які склали акт про грубі порушення законодавства про пожежну безпеку та винесли припис про їх усунення. З документами ознайомили завідуючу господарством, відповідальної за дотримання правил протипожежної безпеки.

Однак, за версією правоохоронців, вона не прийняла заходів щодо фактичного усунення наявних порушень і не забезпечило можливість безперешкодної евакуації учнів та персоналу в день трагедії 4 грудня.

Сторона звинувачення клопотала про обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту. Однак суддя його задовольнив частково і відправив жінку під домашній арешт на строк 60 діб з забороною покидати місце проживання з 22:00 до 06:00.

Завідуючу господарством також підозрюють у тому, що вона не вчинила ніяких дій з евакуації учнів, бо двері пожежного виходу в коледжі були замкнені зовні, а вікна в будівлі від 1 по 4 поверхи були обладнані гратами, які не можна було відкрити без спецобладнання.

Нагадаємо, що раніше Київський районний суд Одеси обрав запобіжний захід для директорки згорілого одеського коледжу економіки і права Любові Кочерзі у вигляді цілодобового домашнього арешту.