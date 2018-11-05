У Харкові чоловік загинув під колесами авто із-за зауваження з приводу собаки

Колаж (РБК-Україна)

Чоловік помер на місці події

У Харкові вчора, 4 листопада на вулиці Бучми стався трагічний інцидент. В ході конфлікту, який виник із-за собаки, загинув чоловік. Інформація про це була опублікована в паблицi "Харківський перелом" у соцмережі Facebook.

"В Харкові словесна перепалка із-за собаки закінчилася смертю одного з конфліктуючих. За словами очевидців, трагедія сталася на вулиці Бучми. Поряд з проїжджою частиною стався конфлікт між кількома чоловіками. Один з них зробив іншому зауваження з приводу собаки, яку вигулювали без намордника", - написано в повідомленні джерела.

Фото: у Харкові чоловік загинув в ході бійки, що виникла із-за зауваження з приводу собаки (facebook.com/HarkovskiyPerelom)

Розгорілася словесна перепалка переросла в бійку, під час якої один з чоловіків впав на проїжджу частину дороги, де його переїхав автомобіль Nissan Juke. Потерпілий помер на місці від отриманих травм, які були несумісні з життям.

В даний момент офіційна інформація уточняться.

Скріншот поста (facebook.com/HarkovskiyPerelom)

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Відео: РБК-Україна