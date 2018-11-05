ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

В Харькове мужчина погиб под колесами авто из-за замечания по поводу собаки

STYLERПроисшествия    05.11.2018 - 17:52
Коллаж (РБК-Украина)
Коллаж (РБК-Украина)

Мужчина скончался на месте происшествия

В Харькове вчера, 4 ноября на улице Бучмы произошел трагический инцидент. В ходе конфликта, который возник из-за собаки, погиб мужчина. Информация об этом была опубликована в паблике "Харьковский перелом" в соцсети Facebook.

"​В Харькове словесная перепалка из-за собаки закончилась смертью одного из конфликтующих. По словам очевидцев, трагедия произошла на улице Бучмы. Рядом с проезжей частью произошёл конфликт между несколькими мужчинами. Один из них сделал другому замечание по поводу собаки, выгуливаемой без намордника", - написано в сообщении источника.

В Харькове мужчина погиб под колесами авто из-за замечания по поводу собаки

 

Фото: в Харькове мужчина погиб в ходе драки, возникшей из-за замечания по поводу собаки (facebook.com/HarkovskiyPerelom)

Разгоревшаяся словесная перепалка переросла в драку, во время которой один из мужчин упал на проезжую часть дороги, где его переехал автомобиль Nissan Juke. Пострадавший умер на месте от полученных травм, которые были несовместимы с жизнью.

В данный момент официальная информация уточнятся.

В Харькове мужчина погиб под колесами авто из-за замечания по поводу собаки

Скриншот поста (facebook.com/HarkovskiyPerelom)

Ранее сообщалось, что в Киевской области поезд сбил 17-летнего парня.

Напомним, во Львове пьяный работник съемочной группы зарезал прохожего.

Также мы писали о том, что уроженец села Губин умер от пули снайпера.

Видео: РБК-Украина

Новости Украины Харьковсобакаинцидентмужчина
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь