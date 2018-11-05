В Харькове мужчина погиб под колесами авто из-за замечания по поводу собаки

Коллаж (РБК-Украина)

Мужчина скончался на месте происшествия

В Харькове вчера, 4 ноября на улице Бучмы произошел трагический инцидент. В ходе конфликта, который возник из-за собаки, погиб мужчина. Информация об этом была опубликована в паблике "Харьковский перелом" в соцсети Facebook.

"​В Харькове словесная перепалка из-за собаки закончилась смертью одного из конфликтующих. По словам очевидцев, трагедия произошла на улице Бучмы. Рядом с проезжей частью произошёл конфликт между несколькими мужчинами. Один из них сделал другому замечание по поводу собаки, выгуливаемой без намордника", - написано в сообщении источника.

Фото: в Харькове мужчина погиб в ходе драки, возникшей из-за замечания по поводу собаки (facebook.com/HarkovskiyPerelom)

Разгоревшаяся словесная перепалка переросла в драку, во время которой один из мужчин упал на проезжую часть дороги, где его переехал автомобиль Nissan Juke. Пострадавший умер на месте от полученных травм, которые были несовместимы с жизнью.

В данный момент официальная информация уточнятся.

Скриншот поста (facebook.com/HarkovskiyPerelom)

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Видео: РБК-Украина