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Побиття дівчата в Харківській області: з'явилися нові подробиці про інцидент

STYLERПодії    05.11.2018 - 19:21
Колаж (РБК-Україна)
Колаж (РБК-Україна)

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження

Поліція Харківської області відкрила кримінальне провадження за фактом жорстокого побиття 11-річної школярки учнями школи в селі Бердянка Харківської області. Про це повідомляє "Громадське радіо" з посиланням на повідомлення від прес-секретаря ГУ Нацполицiї в Харківській області Олени Баранник.

"Поліція відкрила кримінальне провадження за частиною 1 статті 125 "умисне легке тілесне ушкодження ", - повідомила Бернаник.

Також Олена зазначила, що зараз здоров'ю дівчинки ніщо не загрожує. Медики не виявили у неї переломів під час огляду.

Точний діагноз дівчинки медики поки не розголошують. Однак за версією медпрацівників, школярка була травмована в той час, як грала у футбол. Нібито діти пустували, і в якийсь момент один з хлопчаків її штовхнув.

Нагадаємо, раніше стало відомо про стан постраждалої. Повідомлялося, що переломів у дівчинки немає, тільки забої м'яких тканин. Вона поступила в лікарню другого листопада, близько 13:00. Травми школярка отримала на дитячому майданчику.

А також ми розповідали про те, що Кропивницького однолітки жорстоко побили 14-річну школярку.

Відео: РБК-Україна

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