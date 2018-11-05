Избиение девочки в Харьковской области: появились новые подробности об инциденте

Коллаж (РБК-Украина)

Правоохранители открыли уголовное производство

Полиция Харьковской области открыла уголовное производство по факту жестокого избиения 11-летней школьницы учениками школы в селе Бердянка Харьковской области. Об этом сообщает "Громадське радио" со ссылкой на сообщение от пресс-секретаря ГУ Нацполиции в Харьковской области Елены Баранник.

"Полиция открыла уголовное производство по части 1 статьи 125 "умышленное легкое телесное повреждение ", - сообщила Бернаник.

Также Елена отметила, что сейчас здоровью девочки ничего не угрожает. Медики не обнаружили у нее переломов во время осмотра.

Точный диагноз девочки медики пока не разглашают. Однако по версии медработников, школьница была травмирована в то время, как играла в футбол. Якобы дети дурачились, и в какой-то момент один из мальчишек ее толкнул.

Напомним, ранее стало известно о состоянии пострадавшей. Сообщалось, что переломов у девочки нет, только ушибы мягких тканей. Она поступила в больницу второго ноября, около 13:00. Травмы школьница получила на детской площадке.

А также мы рассказывали о том, что в Кропивницком сверстники жестоко избили 14-летнюю школьницу.

Видео: РБК-Украина