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У Києві чоловік понівечив ножем обличчя знайомого і відтяв йому вухо

STYLERПодії    11.05.2019 - 18:20
У Києві чоловік понівечив ножем обличчя знайомого і відтяв йому вухо
У Києві чоловік понівечив обличчя знайомого і відтяв йому вухо (ілюстративне фото: pixabay.com)

У Києві чоловік понівечив обличчя знайомого і відтяв йому вухо

В Оболонському районі Києва чоловік понівечив ножем обличчя знайомого і відтяв йому вухо. Інцидент стався на тлі конфлікту між двома чоловіками. Один з хлопців повалив другого на землю і почав бити його. Коли потерпілий намагався піднятися, злочинець взяв ніж і відтяв йому вухо. Про це розповідається в повідомленні прокуратури Києва.

Як повідомили в прокуратурі, зловмисник, перебуваючи біля будинку по вул. Північна, під час раптово виниклого словесного конфлікту зі знайомим повалив останнього на землю і почав наносити удари в різні частини тулуба і в голову. Коли потерпілий намагався піднятися, злочинець взяв ніж і відрізав йому вушну раковину.

В результаті отриманих травм у вигляді струсу головного мозку, ампутації лівої вушної раковини, значних саден обличчя та ран на внутрішній поверхні правого плеча, потерпілий отримав тяжкі тілесні ушкодження, що спричинили непоправне знівечення обличчя. Зловмисник з місця скоєння злочину зник, однак правоохоронцям вдалося встановити і затримати його.

У Києві чоловік понівечив ножем обличчя знайомого і відтяв йому вухо

У Києві чоловік понівечив обличчя знайомого і відтяв йому вухо (ілюстративне фото: pixabay.com)

"За результатами слідства і проведених експертиз чоловікові повідомлено про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 1 ст. 121 КК України (Умисне нанесення тілесних ушкоджень, що спричинило непоправне знівечення обличчя). Зараз готується клопотання про застосування запобіжного заходу. За скоєний злочин зловмиснику загрожує покарання до 8 років позбавлення волі", - додали в прокуратурі.

Нагадаємо, що раніше під Дніпром нелюди розчленували цуценят.

Також повідомлялося, що чоловік благає відрізати йому ногу вагою 150 кілограмів (фото 18 +).

Раніше ми писали, що під Сумами чоловік відрізав собі ногу через брак грошей на лікарів.

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