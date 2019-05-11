У Києві чоловік понівечив ножем обличчя знайомого і відтяв йому вухо

У Києві чоловік понівечив обличчя знайомого і відтяв йому вухо (ілюстративне фото: pixabay.com)

У Києві чоловік понівечив обличчя знайомого і відтяв йому вухо

В Оболонському районі Києва чоловік понівечив ножем обличчя знайомого і відтяв йому вухо. Інцидент стався на тлі конфлікту між двома чоловіками. Один з хлопців повалив другого на землю і почав бити його. Коли потерпілий намагався піднятися, злочинець взяв ніж і відтяв йому вухо. Про це розповідається в повідомленні прокуратури Києва.

Як повідомили в прокуратурі, зловмисник, перебуваючи біля будинку по вул. Північна, під час раптово виниклого словесного конфлікту зі знайомим повалив останнього на землю і почав наносити удари в різні частини тулуба і в голову. Коли потерпілий намагався піднятися, злочинець взяв ніж і відрізав йому вушну раковину.

В результаті отриманих травм у вигляді струсу головного мозку, ампутації лівої вушної раковини, значних саден обличчя та ран на внутрішній поверхні правого плеча, потерпілий отримав тяжкі тілесні ушкодження, що спричинили непоправне знівечення обличчя. Зловмисник з місця скоєння злочину зник, однак правоохоронцям вдалося встановити і затримати його.

У Києві чоловік понівечив обличчя знайомого і відтяв йому вухо (ілюстративне фото: pixabay.com)

"За результатами слідства і проведених експертиз чоловікові повідомлено про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 1 ст. 121 КК України (Умисне нанесення тілесних ушкоджень, що спричинило непоправне знівечення обличчя). Зараз готується клопотання про застосування запобіжного заходу. За скоєний злочин зловмиснику загрожує покарання до 8 років позбавлення волі", - додали в прокуратурі.

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