ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Киеве мужчина изуродовал ножом лицо знакомого и отрезал ему ухо

STYLERПроисшествия    11.05.2019 - 18:20
В Киеве мужчина изуродовал ножом лицо знакомого и отрезал ему ухо
В Киеве мужчина изувечил лицо знакомого и отрезал ему ухо (иллюстративное фото: pixabay.com)

В Киеве мужчина изувечил лицо знакомого и отрезал ему ухо

В Оболонском районе Киева мужчина изуродовал ножом лицо знакомого и отрезал ему ухо. Инцидент произошел на фоне конфликта между двумя мужчинами. Один из парней повалил второго на землю и начал избивать его. Когда потерпевший пытался подняться, преступник взял нож и отрезал ему ухо. Об этом рассказывается в сообщении прокуратуры Киева.

Как сообщили в прокуратуре, злоумышленник, находясь возле дома по ул. Северная, во время внезапно возникшего словесного конфликта со знакомым повалил последнего на землю и начал наносить удары в различные части туловища и в голову. Когда потерпевший пытался подняться, преступник взял нож и отрезал ему ушную раковину.

В результате полученных травм в виде сотрясения головного мозга, ампутации левой ушной раковины, значительных ссадин лица и ран на внутренней поверхности правого плеча, потерпевший получил тяжкие телесные повреждения, повлекшие непоправимое изуродование лица. Злоумышленник с места совершения преступления скрылся, однако правоохранителям удалось установить и задержать.

В Киеве мужчина изуродовал ножом лицо знакомого и отрезал ему ухо

В Киеве мужчина изувечил лицо знакомого и отрезал ему ухо (иллюстративное фото: pixabay.com)

"По результатам следствия и проведенных экспертиз мужчине сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст.121 УК Украины (Умышленное нанесение телесных повреждений, повлекшее непоправимое изуродование лица). Сейчас готовится ходатайство о применении меры пресечения. За совершенное преступление злоумышленнику грозит наказание до 8 лет лишения свободы", - добавили в прокуратуре.

Напомним, что ранее под Днепром нелюди расчленили щенков.

Также сообщалось, что мужчина умоляет отрезать ему ногу весом 150 килограммов (фото 18 +).

Ранее мы писали, что под Сумами мужчина отрезал себе ногу из-за нехватки денег на врачей.

В Киевской области нацгвардеец ранил ножом двух мужчин Абсолютно невменяемая: в Запорожье беременная накинулась на детей с ножом
Новости Украины ножПрокуратура
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь