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Під Києвом п'яний "євробляхер" протаранив авто з дітьми: подробиці

STYLERПодії    04.01.2019 - 12:01
Під Києвом п'яний "євробляхер" протаранив авто з дітьми: подробиці
Колаж РБК-Україна

Стали відомі подробиці аварії з дітьми у Білій Церкві

У Білій Церкві п'яний водій авто на "євробляхах" спровокував аварію, у якій постраждали діти.

Як розповіли у поліції, ДТП за участю двох машин  сталася на одному з перехресть міста. Водій, керуючи автомобілем Opel Vectra з номерами іноземної реєстрації, не надав перевагу у русі і скоїв зіткнення з ВАЗ-2106.

Під Києвом п'яний &quot;євробляхер&quot; протаранив авто з дітьми: подробиці

ДТП у Білій Церкві (фото: kv.npu.gov.ua)

В результаті аварії троє дітей, віком від 2 до 5 років, які знаходились в салоні автомобіля ВАЗа, отримали травми і були доставлені каретою швидкої допомоги до найближчого медичного закладу. 

Медики надали їм всю необхідну допомогу і, на щастя, не виявили у малечі серйозних травм. Через деякий час дітвору уже забрали додому батьки.

Під Києвом п'яний &quot;євробляхер&quot; протаранив авто з дітьми: подробиці

ДТП у Білій Церкві (фото: kv.npu.gov.ua)

Ти часом поліцейські встановили, що у крові 39-річного водія-правопорушника Opel вміст алкоголю становив 1,6 проміле (сп'яніння середнього ступеню). 

Наразі за фактом порушення Правил дорожнього руху вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

До слова, місцеві жителі кажуть, що на цьому перехресті доволі часто відбуваються ДТП. Також подію коментують в мережі.

Під Києвом п'яний &quot;євробляхер&quot; протаранив авто з дітьми: подробиці

Скриншот (facebook.com/pol.kyivregion)

Зауважимо, що це вже не перша аварія за останній час за участі дітей. Так, нещодавно біля села Білий Берег сталася аварія, в якій постраждали п'ять чоловік, включаючи трьох дітей: 16, 6 і 4 років.

Також ми писали, що на Прикарпатті сталася жахлива аварія з немовлям.

Нагадаємо, днями на Волині сталася жахлива дорожньо-транспортна пригода - автомобіль збив велосипедиста і протягнув за собою близько ста метрів, в результаті потерпілому відірвало голову

Відео: РБК-Україна

Загибель немовляти в ліфті в Сумах: інцидент отримав продовження ДТП з немовлям: на Прикарпатті сталася жахлива аварія
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