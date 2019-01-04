Под Киевом пьяный "евробляхер" протаранил авто с детьми: подробности

Коллаж РБК-Украина

Стали известны подробности аварии с детьми в Белой Церкви

В Белой Церкви пьяный водитель авто на "евробляхах" спровоцировал аварию, в которой пострадали дети.

Как рассказали в полиции, ДТП с участием двух машин произошло на одном из перекрестков города. Водитель, управляя автомобилем Opel Vectra с номерами иностранной регистрации, не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с ВАЗ-2106.

ДТП в Белой Церкви (фото: kv.npu.gov.ua)

В результате аварии трое детей, возрастом от 2 до 5 лет, которые находились в салоне автомобиля ВАЗа, получили травмы и были доставлены каретой скорой помощи в ближайшее медицинское учреждение.

Медики оказали им всю необходимую помощь и, к счастью, не обнаружили серьезных травм у малышей. Через некоторое время детишек уже забрали домой родители.

ДТП в Белой Церкви (фото: kv.npu.gov.ua)

Ты время полицейские установили, что в крови 39-летнего водителя-правонарушителя Opel содержание алкоголя составляло 1,6 промилле (опьянения средней степени).

Сейчас по факту нарушения Правил дорожного движения решается вопрос об открытии уголовного производства.

К слову, местные жители говорят, что на этом перекрестке довольно часто происходят ДТП. Также происшествие комментируют в сети.

Скриншот (facebook.com/pol.kyivregion)

Заметим, что это уже не первая авария за последнее время с участием детей. Так, недавно возле села Белый Берег произошла авария, в которой пострадали пять человек, включая троих детей: 16, 6 и 4 лет.

Также мы писали, что на Прикарпатье произошла ужасная авария с младенцем.

Напомним, на днях на Волыни произошло жуткое дорожно-транспортное происшествие - автомобиль сбил велосипедиста и протащил за собой около ста метров, в результате пострадавшему оторвало голову.

Видео: РБК-Украина