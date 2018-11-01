У Київській області затримали банду викрадачів елітних авто

Фото: колаж РБК-Україна

Зловмисникам загрожує позбавлення волі від 7 до 12 років з конфіскацією майна

В Київській області затримали групу викрадачів автомобілів елітних марок, таких як Lexus, Range Rover, Mercedes та інших. Про це розповіли в прес-службі обласної прокуратури.

Зазначається, що прокуратура разом з працівниками УКР ГУ НС в області, ГУ БКОП СБУ та СУ ГУ НС в області викрили та припинили злочинну схему незаконного заволодіння автомобілів марок Toyota, Lexus, Honda, Acura, BMW, Range Rover і Mercedes. Банда з 4 чоловік протягом 2018 року займалися викраденням елітних автомобілів, з подальшою "перебивкою" номерів кузова і двигуна, а також їх "розбиранням" з метою продажу автозапчастин. При цьому, ділки використовували пристрої для придушення GPS і GSM сигналів, GPS трекери, спеціальну техніку для зчитування кодів автомобілів.

31 жовтня під час проведення більше десяти обшуків за місцем проживання фігурантів виявлено та вилучено автомобілі, прилади для зміни ідентифікаційних даних транспортних засобів, заготовки для технічних паспортів та голографічні захисні елементи для техпаспортів, автомобільних номерних знаків, а також гроші.

Фото: kobl.gp.gov.ua

Наголошується, що загальна площа складських приміщень "відстійників", в яких зловмисники переховували викрадені авто та запчастини до них, становить близько 1000 кв. м.

Як додали в прокуратурі, наразі вирішується питання про затримання ще одного підозрюваного.

Зловмисникам загрожує позбавлення волі від 7 до 12 років з конфіскацією майна.

Як повідомлялося раніше, в Голосіївському районі Києва орудують жінки-злодійки, які "патрулюють" машини і беруть звідти цінні речі.

Також ми писали про те, що раніше в центрі Києва викрали автомобіль відомої волонтерки Марини Комарової.

Нагадаємо, раніше у Миколаєві учасник АТО автокрадія зупинив.

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Відео: РБК-Україна