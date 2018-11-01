В Киевской области поймали банду угонщиков элитных авто

Фото: коллаж РБК-Украина

Злоумышленникам грозит лишение свободы от 7 до 12 лет с конфискацией имущества

В Киевской области задержали группу угонщиков автомобилей элитных марок, таких как Lexus, Range Rover, Mercedes и других. Об этом рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Отмечается, что прокуратура вместе с сотрудниками УКР ГУ ЧП в области, ГУ БКОП СБУ и СУ ГУ ЧП в области разоблачили и пресекли преступную схему незаконного завладения автомобилей марок Toyota, Lexus, Honda, Acura, BMW, Range Rover и Mercedes. Банда из 4 человек в течение 2018 занимались похищением элитных автомобилей, с последующей "перебивкой" номеров кузова и двигателя, а также их "разборку" с целью продажи автозапчастей. При этом, дельцы использовали устройства для подавления GPS и GSM сигналов, GPS трекеры, специальную технику для считывания кодов автомобилей.

31 октября во время проведения более десяти обысков по месту жительства фигурантов обнаружены и изъяты автомобили, приборы для изменения идентификационных данных транспортных средств, заготовки для технических паспортов и голографические защитные элементы для техпаспортов, автомобильных номерных знаков, а также деньги.

Фото: kobl.gp.gov.ua

Отмечается, что общая площадь складских помещений "отстойников", в которых злоумышленники прятали похищенные авто и запчасти к ним, составляет около 1000 кв.м.

Как добавили в прокуратуре, сейчас решается вопрос о задержании еще одного подозреваемого.

Злоумышленникам грозит лишение свободы от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.

Как сообщалось ранее, в Голосеевском районе Киева орудуют женщины-воровки, которые "караулят" машины и берут оттуда ценные вещи.

Также мы писали о том, что ранее в центре Киева угнали автомобиль известной волонтерки Марины Комаровой.

Напомним, ранее в Николаеве участник АТО остановил автовора.

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Видео: РБК-Украина