У Львові пенсіонерка тиждень приховувала покійного чоловіка за шафою: шокуючі деталі

Відео: YouTube/ТСН

У Львові літня мешканка, яка тримає в страху весь під'їзд, тиждень ховала свого покійного чоловіка за шафою. Про це повідомляє ТСН.

Нестерпний запах змусив сусідів 73-річної Світлани зайти до неї додому. Там, крім безладу, вони знайшли труп її покійного чоловіка за шафою, який був накритий курткою. Сусіди припускають, що труп пролежав, як мінімум тиждень.

Скріншот відео (YouTube/ТСН)

На Світлану люди нарікають роками, кажуть, вона психічно хвора. Коли був живий чоловік, він за нею доглядав, а зараз - зовсім біда.

"Спалила мені двері, порізала мені в туалеті двері. Я часто на неї поліцію викликала і заяви є", - поскаржилася одна з сусідок.

Інша жінка каже, що Світлана "то підпалює, то загрожує".

"Ми живемо в постійному страху. Мало того, що вона знущається над сусідами, вона знущається над тваринами – б'є їх палицею", - додала вона.

Люди не знаходять управи на сусідку і переживають за своє життя.

"У нас маленькі діти. Ми можемо просто не встигнути в один момент втекти кудись, тому що і в під'їзді у нас все летить, і на вулиці. Ми можемо і не прокинутися вже вночі, тому що в будинку дерев'яне покриття. Купа сміття, паперів - і воно все може спалахнути в один момент", - підсумувала від імені всіх сусідів ще одна жінка.

Правоохоронці вже не раз приїжджали до неї, але нічого зробити не можуть - жінка двері не відкриває, а вломитися вони не мають права.

Поки буде проходити процес визнання жінки недієздатною, психологи радять бути пильними. Фахівці не приховують, що шлях до госпіталізації жінки тривалий. Людям доведеться набратися терпіння.

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Відео: РБК-Україна