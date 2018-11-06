Во Львове пенсионерка неделю скрывала покойного мужа за шкафом: шокирующие детали

Видео: YouTube/ТСН

Во Львове пожилая жительница, которая держит в страхе весь подъезд, неделю прятала своего покойного мужа за шкафом. Об этом сообщает ТСН.

Невыносимый запах вынудил соседей 73-летней Светланы зайти к ней домой. Там, помимо беспорядка, они нашли труп ее покойного мужа за шкафом, который был накрыт курткой. Соседи предполагают, что труп пролежал как минимум неделю.

Скриншот видео (YouTube/ТСН)

На Светлану люди сетуют годами, говорят, она психически больная. Когда был жив муж, он за ней присматривал, а сейчас - совсем беда.

"Спалила мне двери, порезала мне в туалете двери. Я часто на нее полицию вызывала и заявления есть", - пожаловалась одна из соседок.

Другая женщина говорит, что Светлана "то подпаливает, то угрожает".

"Мы живем в постоянном страхе. Мало того, что она над соседями издевается, она издевается над животными - избивает их палкой", - добавила она.

Люди не находят управы на соседку и переживают за свою жизнь.

"У нас маленькие дети. Мы можем просто не успеть в один момент отбежать куда-то, потому что и в подъезде в нас все летит, и на улице. Мы можем и не проснуться уже ночью, потому что в доме деревянное покрытие. Куча мусора, бумаг - и оно все может вспыхнуть в один момент", - подытожила от лица всех соседей еще одна женщина.

Правоохранители уже не раз приезжали к ней, но ничего сделать не могут - женщина двери не открывает, а вломиться они не имеют права.

Пока будет проходить процесс признания женщины недееспособной, психологи советуют быть бдительными. Специалисты не скрывают, что путь до госпитализации женщины будет длительный. Людям придется набраться терпения.

Напомним, посетителей вегетарианского ресторана в Таиланде накормили человеческим мясом.

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Видео: РБК-Украина