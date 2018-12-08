Надів навушники і помер: подробиці таємничої смерті підлітка

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Повідомляється, що інцидент стався в Малайзії

У передмісті Рембау в Малайзії через навушники помер 16-річний підліток. Повідомляється, що хлопець заснув в навушниках, які були підключені до смартфону. У цей момент гаджет заряджався від загальної електромережі і причиною смерті міг стати стрибок електрики. Про це пише The Daily Mail.

Повідомляється, що смерть власної дитини виявила мама підлітка.

"Хлопець заснув з натягнутими навушниками. Уві сні він отримав сильний удар струмом, від якого помер. Тіло дитини виявила його мати", - пише видання.

Як наголошується, спочатку жінка подумала, що її син спить, однак, коли повернулася з роботи, виявила його в тій же позі і викликала медиків.

Нагадаємо, що раніше ми розповідали подробиці таємничої смерті пенсіонера. Чоловік був знайдений мертвим в лісопарку в Києві. За попередніми даними, слідів насильницької смерті не було виявлено. Крім того, чоловік не був п'яний на момент смерті. Чому пенсіонер опинився в лісі і як настала смерть - встановлює слідство.

Раніше ми писали, що з'явилися нові подробиці смерті Осика. Незадовго до кончини музикант закохався в жінку і писав їй страшні любовні записки.

Відео: video.rbc.ua