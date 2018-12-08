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Надел наушники и умер: подробности таинственной смерти подростка

STYLERПроисшествия    08.12.2018 - 13:10
Надел наушники и умер: подробности таинственной смерти подростка
Фото: (pixabay.com/Free-Photos)

Сообщается, что инцидент произошел в Малайзии

В пригороде Рембау в Малайзии из-за наушников скончался 16-летний подросток. Сообщается, что парень уснул в наушниках, которые были подключены к смартфону. В этот момент гаджет заряжался от общей электросети и причиной смерти мог стать скачок электричества. Об этом пишет The Daily Mail.

Сообщается, что смерть собственного ребенка обнаружила мама подростка.

"Парень уснул с натянутыми наушниками. Во сне он получил сильный удар током, от которого скончался. Тело ребенка обнаружила его мать", - пишет издание.

Как отмечается, сначала женщина подумала, что ее сын спит, однако, когда вернулась с работы, обнаружила его в той же позе и вызвала медиков.

Напомним, что ранее мы рассказывали подробности таинственной смерти пенсионера. Мужчина был найден мертвым в лесопарке в Киеве. По предварительным данным следов насильственной смерти не было обнаружено. Кроме того, мужчина не был пьян на момент смерти. Почему пенсионер оказался в лесу и как наступила смерть - устанавливает следствие.

Ранее мы писали, что появились новые подробности смерти Осина. Незадолго до кончины музыкант влюбился в женщину и писал ей жуткие любовные записки.

Видео: video.rbc.ua

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