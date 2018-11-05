Недогледіли: у Полтавській області батьки отруїли немовля

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Причиною отруєння стала вода з колодязя

У Полтавській області батьки напоїли 8-місячного малюка водою з надмірною кількістю нітратів. Про це повідомляє портал 05366.com.ua.

Інцидент стався в селі Работовка Кременчуцького району Полтавської області. Батьки дали дитині попити води з колодязя. Хлопчик отримав отруєння нітратами і був доставлений в лікарню.

Фахівці Держпродспоживслужби Кременчуцького району попередили місцевих мешканців про те, що воду з невідомих децентралізованих джерел водопостачання, таких як колодязі, колонки, вживати не можна.

Якщо на території домашнього ділянки є грядки, на яких використовують добрива, а також вигрібні ями або вуличні туалети, то в колодязях буде рівень нітратів набагато вище норми – від 50 мг. дм. куб.

Також така вода може містити хімічні складові, які можуть бути небезпечні не тільки для дітей, але і для дорослих.

Крім того, вони нагадали, що таку воду не можна брати для приготування дитячої їжі. Для дітей у віці до 3-х років потрібно використовувати бутильовану воду з гарантією якості.

Вони відзначають, що вода з високим вмістом нітратів не має характерного запаху, смаку та кольору, а нітрати у маленьких дітей викликають водно-нітратну метгемоглобінемію, яка може мати суттєві наслідки для фізичного розвитку дитини.

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Відео: РБК-Україна