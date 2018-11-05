Недосмотрели: в Полтавской области родители отравили младенца

Иллюстративное фото (pixabay.com)

Причиной отравления стала вода из колодца

В Полтавской области родители напоили 8-месячного младенца водой с избыточным количеством нитратов. Об этом сообщает портал 05366.com.ua.

Инцидент произошел в селе Работовка Кременчугского района Полтавской области. Родители дали малышу попить воды из колодца. Мальчик получил отравление нитратами и был доставлен в больницу.

Специалисты Держпродспоживслужбы Кременчугского района предупредили местных жителей о том, что воду из неизвестных децентрализованных источников водоснабжения, таких как колодцы и колонки, употреблять нельзя.

Если на территории домашнего участка есть грядки, на котороых используют удобрения, а также выгребные ямы или уличные туалеты, то в колодцах будет уровень нитратов намного выше нормы – от 50 мг.дм.куб.

Также такая вода может содержать химические составляющие, которые могут быть опасны не только для детей, но и для взрослых.

Кроме того, они напомнили, что такую воду нельзя брать для приготовления детской пищи. Для детей в возрасте до 3-х лет нужно использовать бутилированную воду с гарантией качества.

Они отмечают, что вода с высоким содержанием нитратов не имеет отличительного запаха, вкуса или цвета, а нитраты у маленьких детей вызывают водно-нитратную метгемоглобинемию, которая может оказать существенные последствия для физического развития ребенка.

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Видео: РБК-Украина