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Невиправдана жорстокість: в центрі Києва порізали і побили безхатченка

STYLERПодії    11.01.2019 - 09:14
Невиправдана жорстокість: в центрі Києва порізали і побили безхатченка
Колаж РБК-Україна

Невідомий без причини раптово напав на чоловіка

Увечері 10 січня У Києві біля станції метро "Університет" невідомий побив і порізав чоловіка. Інцидент стався на території ботанічного саду імені Фоміна. Про це повідомив "Інформатор".

За інформацією ресурсу, бездомному чоловікові з сильною кровотечею вдалося дістатися до павільйону станції метро "Університет" і попросити про допомогу. У нього сильне поранення руки і сліди побиття.

Невиправдана жорстокість: в центрі Києва порізали і побили безхатченка

Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua/

Співробітники метрополітену надали йому допомогу, викликали "швидку" і поліцію. Чоловіка забрали до лікарні з травмами середньої тяжкості. Він втратив багато крові, але його стан задовільний.

Потерпілий розповів правоохоронцям, що в ботанічному саду на нього несподівано напав чоловік, побив і штрикнув ножем в руку, після чого втік у невідомому напрямку.

Невиправдана жорстокість: в центрі Києва порізали і побили безхатченка

Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua/

За інформацією працівників метрополітену, чоловік - бездомний, він часто приходив на станцію погрітися, рився в смітниках і просив у людей дріб'язок. Він ніколи не виявляв агресії і його не бачили п'яним.

У чоловіка було посвідчення про інвалідність, іноді він їздив по ньому в метро. Зовні потерпілому 40-50 років.

Причину нападу поки не вдалося з'ясувати.

Невиправдана жорстокість: в центрі Києва порізали і побили безхатченка

Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua/

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що в Одесі п'яна няня побила дитину. Жінка заперечує свою провину і каже, що фото малюка оброблені в "фотошопі".

До речі, нещодавно у Кривому Розі жорстоко побили депутата металічною трубою. У нього травма голови і перелом руки.

Раніше ми публікували відео з жорстоким побиттям школяра своїми товаришами.

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