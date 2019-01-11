Неоправданная жестокость: в центре Киева порезали и избили бездомного

Коллаж РБК-Украина

Неизвестный без причины внезапно напал на мужчину

Вечером 10 января В Киеве возле станции метро "Университет" неизвестный избил и порезал мужчину. Инцидент произошел на территории ботанического сада имени Фомина. Об этом сообщил "Информатор".

По информации ресурса, бездомному мужчине с обильным кровотечением удалось добраться до павильона станции метро "Университет" и попросить о помощи. У него сильное ранение руки и следы избиения.

Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua/

Сотрудники метрополитена оказали ему помощь, вызвали "скорую" и полицию. Мужчину забрали в больницу с травмами средней тяжести. Он потерял много крови, но его состояние удовлетворительное.

Потерпевший рассказал правоохранителям, что в ботаническом саду на него неожиданно напал мужчина, избил и пырнул ножом в руку, после чего сбежал с в неизвестном направлении.

Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua/

По информации работников метрополитена, мужчина - бездомный, он часто приходил на станцию погреться, рылся в мусорниках и просил у людей мелочь. Он никогда не проявлял агрессии и его не видели пьяным.

У мужчины было удостоверение об инвалидности, иногда он ездил по нему в метро. Внешне пострадавшему 40-50 лет.

Причину нападения пока не удалось выяснить.

Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua/

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Одессе пьяная няня избила ребенка. Женщина отрицает свою вину и говорит, что фото малыша обработаны в "фотошопе".

Кстати, недавно в Кривом Роге жестоко избили депутата металической трубой. У него травма головы и перелом руки.

Ранее мы также публиковали видео с жестоким избиением школьника своими товарищами.