У Миколаївській області екс-голова райсуду підстрелив нахабного злодія (фото)

Фото: Поліція (РБК-Україна)

39-річний рецидивіст двічі за ніч намагався пограбувати будинок чоловіка

У Миколаївській області в місті Снігурівка злодій намагався проникнути в будинок колишнього голови районного суду, однак це закінчилася для зловмисника пораненням і затриманням. Як повідомили у відділі комунікації поліції Миколаївської області, інцидент стався в ніч на Різдво.

Злочинець двічі за ніч намагався пограбувати екс-суддю. Спочатку він отруїв собаку господаря будинку, але був помічений і ретирувався. Про перший випадок спроби пограбування чоловік не повідомив поліції, бо думав, що зловмисник вже не повернеться.

Тим не менш, через годину спроба пограбування повторилася.

Фото: mk.npu.gov.ua

39-річний раніше судимий злодій повернувся, переліз через паркан і почав ламати віконну раму. Колишній голова райсуду почув шум, взяв рушницю і став проганяти злочинця.

У повідомленні поліції йдеться про те, що горе-грабіжник із ломом в руках накинувся на суддю, і той був змушений вистрілити. Зловмисник був поранений в ногу.

Фото: mk.npu.gov.ua

Господар будинку викликав поліцію і медиків. Постраждалого злочинця госпіталізували.

Правоохоронці кваліфікували дії зловмисника як замах на вчинення крадіжки з проникненням у житло, за що передбачено покарання до 6 років в'язниці.

Фото: mk.npu.gov.ua

Як повідомлялося раніше, нещодавно в Черкасах злодій хотів поцупити з ювелірного магазину перстень з діамантами за 30,5 тисяч гривень, але побачивши охоронця вирішив заховати "здобич" і просто проковтнув коштовність

Також ми писали про те, що в Одеській області в Теплодарі зловмисник проник у чужий будинок, вирішив приготувати собі вечерю і по необережності ледь не влаштував пожежу.

Нагадаємо, у Норвегії в місті Тронхейм грабіжник застряг в чужому автомобілі при спробі крадіжки. Потрапивши у безвихідне становище, він був змушений кликати на допомогу поліцію.