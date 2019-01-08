В Николаевской области экс-глава райсуда подстрелил наглого вора (фото)

Фото: Полиция (РБК-Украина)

39-летний рецидивист дважды за ночь пытался ограбить дом мужчины

В Николаевской области в городе Снигиревка вор пытался проникнуть в дом бывшего главы районного суда, однако это закончилось для злоумышленника ранением и задержанием. Как сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области, инцидент произошел в ночь на Рождество.

Преступник дважды за ночь пытался ограбить экс-судью. Сначала он отравил собаку хозяина дома, но был замечен и ретировался. О первом случае попытки ограбления мужчина не сообщил полиции, так как думал, что злоумышленник уже не вернется.

Тем не менее, через час попытка ограбления повторилась.

Фото: mk.npu.gov.ua

39-летний ранее судимый вор вернулся, перелез через забор и принялся ломать оконную раму. Бывший председатель райсуда услышал шум, взял ружье и стал прогонять преступника.

В сообщении полиции говорится о том, что горе-грабитель с ломом в руках набросился на судью, и тот был вынужден выстрелить. Злоумышленник был ранен в ногу.

Фото: mk.npu.gov.ua

Хозяин дома вызвал полицию и медиков. Пострадавшего преступника госпитализировали.

Правоохранители квалифицировали действия злоумышленника как покушение на совершение кражи с проникновением в жилище, за что предусмотрено наказание до 6 лет тюрьмы.

Фото: mk.npu.gov.ua

Как сообщалось ранее, недавно в Черкассах вор хотел утащить из ювелирного магазина кольцо с бриллиантами за 30,5 тысяч гривен, но при виде охранника решил спрятать "добычу" и просто проглотил драгоценность

Также мы писали о том, что в Одесской области в Теплодаре злоумышленник проник в чужой дом, решил приготовить себе ужин и по неосторожности чуть не устроил пожар.

Напомним, в Норвегии в городе Тронхейм грабитель застрял в чужом автомобиле при попытке кражи. Попав в безвыходное положение, он был вынужден звать на помощь полицию.