З ноутбуком на спортмайданчику: подробиці загадкової смерті чоловіка

Фото: (РБК-Україна/Віталій Носач)

Повідомляється, що тіло померлого було знайдено біля школи №56

22 грудня близько 7 ранку на вулиці Світлій біля школи №56 на спортмайданчику перехожі виявили труп невідомого чоловіка, поруч з яким лежав ноутбук. Про це повідомили в соціальній мережі Facebook в співтоваристві "Харків Кримінальний".

Повідомляється, що тіло померлого чоловіка на спортмайданчику біля школи №56 виявили очевидці. Тіло чоловіка знайшли о 7:00.

"Померлому на вигляд 30-35 років. На обличчі в районі брови експерти виявили незначні сліди крові, що чоловік, імовірно, отримав при падінні з висоти власного росту. Біля тіла знаходився ноутбук", — пишуть у співтоваристві.

Фото: (facebook.com/h_saltovka)

Відзначається також, що в поліції порушили кримінальну справу за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) КК України. Проводяться слідчі дії по встановленню особи загиблого, причин його смерті та всіх обставин події. За попередніми даними, чоловік міг посковзнутися на турніках і впасти.

Скріншот поста облікового запису facebook.com/kharkov.criminalnuy

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