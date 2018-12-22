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С ноутбуком на спортплощадке: подробности загадочной смерти мужчины

STYLERПроисшествия    22.12.2018 - 18:48
С ноутбуком на спортплощадке: подробности загадочной смерти мужчины
Фото: (РБК-Украина/Виталий Носач)

Сообщается, что тело умершего было найдено возле школы №56

22 декабря около 7 утра на улице Светлой около школы №56 на спортплощадке прохожие обнаружили труп неизвестного мужчины, рядом с которым лежал ноутбук. Об этом сообщили в социальной сети Facebook в сообществе "Харьков Криминальный".

Сообщается, что тело умершего мужчины на спортплощадке возле школы №56 обнаружили очевидцы. Тело мужчины нашли 22 декабря в 7:00.

"Умершему на вид 30-35 лет. На лице в районе брови эксперты обнаружили незначительные следы крови, которые мужчина, вероятно, получил при падении с высоты собственного роста. У тела находился ноутбук", — пишут в сообществе.

 

Фото: (facebook.com/h_saltovka)

Отмечается также, что в полиции возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины. Проводятся следственные действия по установлению личности погибшего, причин его смерти и всех обстоятельств происшествия. По предварительным данным, мужчина мог поскользнуться на турниках и упасть.

С ноутбуком на спортплощадке: подробности загадочной смерти мужчины

Скриншот поста аккаунта facebook.com/kharkov.criminalnuy

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