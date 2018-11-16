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"Відсвяткували": у Хмельницькій області день народження хлопчика закінчилося вбивством

STYLERПодії    16.11.2018 - 12:30
"Відсвяткували": у Хмельницькій області день народження хлопчика закінчилося вбивством
Ілюстративне фото (delfi.ee/twitter)

Батько накинувся на власного сина з битою

У Хмельницькій області батько посварився з сином і до смерті його побив. Подробиці трагедії повідомили прес-службі поліції Хмельницької області.

Інцидент стався в селі Коритна Ярмолинецького району Хмельницької області. Вся родина святкувала день народження онука. Під час застілля місцевий житель, який є дідусем хлопчикові, почав сваритися зі своїм сином, а потім вдарив його по голові дерев'яною битою.

Чоловіків розборонили мати й невістка. Потерпілий пішов спати, а вранці родичі виявили, що чоловік без свідомості.

"Між розігрітими алкоголем чоловіками виник конфлікт, в ході якого сталася бійка. Мати й невістка розборонили чоловіків, після чого обидва пішли спати, проте вранці виявили, що потерпілий вже без свідомості", - сказано в повідомленні Нацполиции.

Його негайно доставили в реанімаційне відділення обласної лікарні, але, незважаючи на всі зусилля медиків, потерпілий помер через добу.

42-річний чоловік вже затриманий. Йому оголошено про підозру за частиною 2 статті 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Якщо вина чоловіка буде доведена, то йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що стали відомі подробиці п'яного ДТП з дітьми під Києвом.

А також ми писали про те, що у Харкові жінку побили за зауваження про вигул собак.

Відео: РБК-Україна

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