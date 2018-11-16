"Відсвяткували": у Хмельницькій області день народження хлопчика закінчилося вбивством

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Батько накинувся на власного сина з битою

У Хмельницькій області батько посварився з сином і до смерті його побив. Подробиці трагедії повідомили прес-службі поліції Хмельницької області.

Інцидент стався в селі Коритна Ярмолинецького району Хмельницької області. Вся родина святкувала день народження онука. Під час застілля місцевий житель, який є дідусем хлопчикові, почав сваритися зі своїм сином, а потім вдарив його по голові дерев'яною битою.

Чоловіків розборонили мати й невістка. Потерпілий пішов спати, а вранці родичі виявили, що чоловік без свідомості.

"Між розігрітими алкоголем чоловіками виник конфлікт, в ході якого сталася бійка. Мати й невістка розборонили чоловіків, після чого обидва пішли спати, проте вранці виявили, що потерпілий вже без свідомості", - сказано в повідомленні Нацполиции.

Його негайно доставили в реанімаційне відділення обласної лікарні, але, незважаючи на всі зусилля медиків, потерпілий помер через добу.

42-річний чоловік вже затриманий. Йому оголошено про підозру за частиною 2 статті 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Якщо вина чоловіка буде доведена, то йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

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Відео: РБК-Україна