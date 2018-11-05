Підійшов чоловік з дівчиною і дитиною: у Миколаєві побили поліцейського

Колаж РБК-Україна

Потерпілому довелося звернутися до медиків за допомогою

У Миколаєві побили співробітника поліції, який забезпечував охорону громадського порядку під час проведення міжнародного напівмарафону в неділю. Про це повідомляють "Новини-N".

Інцидент стався в неділю, 4 листопада, на площі Соборній у Миколаєві. Як розповіли очевидці інциденту, до поліцейської підійшов чоловік з дівчиною і дитиною і зажадав пропустити його разом з сім'єю на ту ділянку площі, який була перекрита у зв'язку з організаційними заходами з нагоди напівмарафону.

Співробітник поліції відмовився пропустити чоловіка і ввічливо пояснив йому причину відмови. Але чоловік почав конфліктувати, а потім ударив поліцейського кулаком в обличчя.

Як повідомили свідки, чоловік, який напав на поліцейського, був у стані алкогольного сп'яніння. Його затримали і доставили у відділення поліції Центрального району Миколаєва.

А потерпілий поліцейський був змушений звернутися до медиків за допомогою.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що грабіжник, якого патрульні поліцейські збили в Києві, помер у реанімації.

Грабіжника, якого в ніч на 31 жовтня в Києві за адресою бульвар Тараса Шевченка, 36 збив поліцейський патруль на автомобілі Mitsubishi Outlander, помер у реанімації.

А також ми писали про те, що у Львові п'яний працівник знімальної групи зарізав перехожого.

35-річний працівник знімальної групи з Києва завдав 29-річному чоловіку ножове поранення, в результаті якого той помер на місці події.

Відео: РБК-Україна