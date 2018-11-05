Подошел мужчина с девушкой и ребенком: в Николаеве избили полицейского

Коллаж РБК-Украина

Пострадавшему пришлось обратиться к медикам за помощью

В Николаеве избили сотрудника полиции, который обеспечивал охрану общественного порядка при проведение международного полумарафона в воскресенье. Об этом сообщают "Новости-N".

Инцидент произошел в воскресенье, 4 ноября, на площади Соборной в Николаеве. Как рассказали очевидцы инцидента, к полицейскому подошел мужчина с девушкой и ребенком и потребовал пропустить его вместе с семьей на тот участок площади, который был перекрыт в связи с организационными мероприятиями по случаю полумарафона.

Сотрудник полиции отказался пропустить мужчину и вежливо объяснил ему причину отказа. Но мужчина начал конфликтовать, а потом ударил полицейского кулаком в лицо.

Как сообщили свидетели, мужчина, который напал на полицейского, был в состоянии алкогольного опьянения. Его задержали и доставили в отделение полиции Центрального района Николаева.

А пострадавший полицейский был вынужден обратиться к медикам за помощью.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что грабитель, которого патрульные полицейские сбили в Киеве, умер в реанимации.

Грабителя, которого в ночь на 31 октября в Киеве по адресу бульвар Тараса Шевченко, 36 сбил полицейский патруль на автомобиле Mitsubishi Outlander, скончался в реанимации.

А также мы писали о том, что во Львове пьяный работник съемочной группы зарезал прохожего.

35-летний работник съемочной группы из Киева нанес 29-летнему мужчине ножевое ранение, в результате которого тот скончался на месте происшествия.

Видео: РБК-Украина