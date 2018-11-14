"Покалічили дитину": педагоги не викликали медиків потерпілому школяру

Колаж РБК-Україна

Медики діагностували у першокласника перелом носа

У Києві викладачі не стали викликати швидку допомогу першокласнику, який впав з турніка під час прогулянки. Про інцидент повідомила мама постраждалого хлопчика Анастасія Пархоменко в співтоваристві "Батьки SOS" в соціальній мережі Facebook.

Пархоменко Анастасія розповіла, що її син отримав травму під час прогулянки з групою продовженого дня. Він впав з турніка заввишки 1,8 метрів.

"Під час прогулянки на вулиці він впав з турніка обличчям вниз з висоти приблизно 1,8 м, заліз на нього по драбинці, розгойдувався на руках вперед-назад, зісковзнув, руки підставити при падінні не встиг. Було дуже багато крові, діти (свідки) говорили, що її не могли ніяк зупинити", - написала мама.

Інцидент стався близько 14:00, а батьки про це дізналися тільки в 17:00, коли прийшли забирати сина додому. Вчителька ГПД намагалася применшити значущість того, що сталося.

Батьки відвезли сина в лікарню, де з'ясувалося, що у нього перелом кістки носа без зміщення.

Наступного дня вони пішли в школу і написали скаргу на вчителя ГПД і медсестру, які не викликали медиків відразу після події і не подзвонили батькам. Завуч пообіцяла показати їм записи з камер спостереження, але так і не показала.

Скріншот фото (facebook.com/"Бацьки SOS")

Як розповіла Анастасія Пархоменко, в НВК "Ерудит" це вже не перший випадок. Раніше другокласниця зламала руку, і батьки про це дізналися тільки ввечері, коли прийшли забирати зі школи.

"Зараз нам теж пропонують покарати медсестру і вчителя ГПД (догана та позбавлення премії). Але тут явно винні не тільки вони. Я вважаю, що негласний наказ приховувати ПП виходить від керівництва, і якщо розгляд не торкнеться його, то історія повториться ще не раз. Що нам робити далі? На руках є копія скарги з вхідним номером, але без штампа або печатки (не знаю чи вони там мають бути), висновок лікаря, рентген, закривавлена куртка і кросівки", - написала Анастасія Пархоменко.

Скріншот поста (facebook.com/"Бацьки SOS")

До речі, раніше ми повідомляли про те, що в мережі розповіли про стрілянину в школі Харкова.

А також розповідали про те, що першокласниця "вийшла" з туалету у вікно другого поверху.

Відео: РБК-Україна