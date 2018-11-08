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"Глаза были залиты кровью": в Киеве первоклассницу ударило током в столовой

STYLERЖизнь    08.11.2018 - 13:00
Фото: Коллаж РБК-Украина
Фото: Коллаж РБК-Украина

Маленькая Аиша пережила клиническую смерть

В киевской школе № 69 первоклассницу Аишу Сулим ударило током, когда она  попыталась взять булку в школьной столовой. После чего у девочки на некоторое время остановилось сердце, она пережила клиническую смерть. Об этом рассказала мама Аиши Марина Сулиман, передают "Факты".

По словам очевидцев, как только девочка прикоснулась к металлическому столу с подогревом, она пронзительно закричала и упала без чувств. Аиша пережила клиническую смерть. Врачам удалось запустить ее сердце, однако с тех пор девочка не ходит, не разговаривает и практически ни на что не реагирует. Дети, на глазах которых все произошло, утверждают, что Аишу ударило током. 

&quot;Глаза были залиты кровью&quot;: в Киеве первоклассницу ударило током в столовойФото: (fakty.ua)

Мать Аишы сообщает: "После первого урока мне позвонила учительница: "Аише плохо. Заберите ее". Когда я прибежала в школу, там уже были две скорые. На входе меня встретила учительница Аиши. "Вы только не волнуйтесь, - сказала она. — Все хорошо. Ее качают". "Что значит "качают"? - переспросила я. - Где?" - "В столовой". Забегаю туда, а Аиша лежит на столе, не дышит. Ее открытые глаза были залиты кровью. Она находилась в таком состоянии 23 минуты. Врачи даже зафиксировали клиническую смерть".

Марина Сулиман утверждает, что после того, как дочь реанимировали, она узнала от родителей одноклассников, что Аишу ударило током. Однако учительница все отрицала. А директор школы Виктор Ужицкий говорит, что знает о случившемся только со слов коллег, ведь сам в то время в этой школе еще не работал. 

Первые три дня Аиша была в глубокой коме. На 16-й день дочку перевели в неврологию, и врач назвал ее состояние вегетативным. У девочки зафиксировали серьезные повреждения мозга. Сейчас дочка находится дома, ее состояние не улучшилось. 

Судмедэксперт Елена Федорова утверждает, что на руке девочки осталась ссадина с кратероподобными краями - электрометка. Очевидцы рассказали, что девочка крепко схватилась за металлический поручень и ей "сцепило руку", так как под воздействием тока происходит спазм мускулатуры и человек не может сам разжать руку. 

По факту случившегося с Аишей в полиции открыли уголовное производство. Но судмедэкспертизу в рамках уголовного дела пока не провели.

Напомним, что в Днепре 15-летняя девушка била одноклассницу, заставляя встать ее на колени.

 Кстати, в Запорожье родственники умершей бабушки жестоко избили врачей ногами. Родственники погибшей женщины ворвались в кабинет заведующей терапевтическим отделением и начали ее жестоко избивать. Под раздачу попал еще один медик.

Мы писали, что в Одесской области внезапно умер четырехмесячный ребенок.

Видео: РБК-Украина

 

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