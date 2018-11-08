"Очі були залиті кров'ю": у Києві першокласницю вдарило струмом у їдальні

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Маленька Аіша пережила клінічну смерть

У київській школі № 69 першокласницю Аїшу Суліман вдарило струмом, коли вона спробувала взяти булку в шкільній їдальні. У дівчинки на деякий час зупинилося серце, вона пережила клінічну смерть. Про це розповіла мама Аїші Марина Суліман, передають "Факти".

За словами очевидців, як тільки дівчинка доторкнулась до металевого столу з підігрівом, вона пронизливо закричала і впала без почуттів. Жінка пережила клінічну смерть. Лікарям вдалося запустити її серце, проте з тих пір дівчинка не ходить, не розмовляє і практично ні на що не реагує. Діти, на очах яких усе сталося, стверджують, що Аїшу вдарило струмом.

Фото: (fakty.ua)

Мати Аіши повідомляє: "Після першого уроку мені зателефонувала вчителька: "Аїші погано. Заберіть її". Коли я прибігла в школу, там вже були дві швидкі. На вході мене зустріла вчителька Аїші. "Ви тільки не хвилюйтеся, - сказала вона. — Все добре. Її качають". "Що значить "качають"? - перепитала я. - Де?" - "В їдальні". Забігаю туди, а Аїша лежить на столі, не дихає. Її відкриті очі були залиті кров'ю. Вона перебувала в такому стані 23 хвилини. Лікарі навіть зафіксували клінічну смерть".

Марина Сулиман стверджує, що після того, як дочку реанімували, вона дізналася від батьків однокласників, що Аїшу вдарило струмом. Проте вчителька все заперечувала. А директор школи Віктор Ужицький каже, що знає про те, що трапилося тільки зі слів колег, адже сам в той час в цій школі ще не працював.

Перші три дні Аїша була в глибокій комі. На 16-й день доньку перевели в неврологію, і лікар назвав її стан вегетативним. У дівчинки зафіксували серйозні пошкодження мозку. Зараз донька перебуває вдома, її стан не покращився.

Судмедексперт Олена Федорова стверджує, що на руці дівчинки залишилося садно з кратероподібними краями - электромітка. Очевидці розповіли, що дівчинка міцно схопилася за металевий поручень і їй "зціпило руку". Під впливом струму дійсно відбувається спазм мускулатури і людина не може самостійно розтиснути руку.

За фактом події з Аїшею в поліції відкрили кримінальне провадження. Але судмедекспертизу в рамках кримінальної справи поки не провели.

Нагадаємо, що у Дніпрі 15-річна дівчина била однокласницю, змушуючи встати на коліна.

До речі, у Запоріжжі родичі померлої бабусі жорстоко побили лікарів ногами. Родичі загиблої жінки увірвалися в кабінет завідуючої терапевтичним відділенням і почали її жорстоко бити. Під роздачу потрапив ще один медик.

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Відео: РБК-Україна