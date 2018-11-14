"Покалечили ребенка": педагоги не вызвали медиков пострадавшему школьнику

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Медики диагностировали у первоклассника перелом носа

В Киеве преподаватели не стали вызывать скорую помощь первокласснику, который упал с турника во время прогулки. Об инциденте сообщила мама пострадавшего мальчика Анастасия Пархоменко в сообществе "Батьки SOS" в социальной сети Facebook.

Анастасия Пархоменко рассказала, что ее сын получил травму во время прогулки с группой продленного дня. Он упал с турника высотой 1,8 метров.

"Во время прогулки на улице он упал с турника лицом вниз с высоты примерно 1,8 м, залез на него по лесенке, раскачивался на руках вперед-назад, соскользнул, руки подставить при падении не успел. Было очень много крови, дети (свидетели) говорили, что ее не могли никак остановить", - написала мама.

Инцидент произошел около 14:00, а родители об этом узнали только в 17:00, когда пришли забирать сына домой. Учительница ГПД пыталась приуменьшить значимость случившегося.

Родители отвезли сына в больницу, где выяснилось, что у него перелом кости носа без смещения.

На следующий день они пошли в школу и написали жалобу на учителя ГПД и медсестру, которые не вызвали медиков сразу после происшествия и не позвонили родителям. Завуч пообещала показать им записи с камер наблюдения, но так и не показала.

Скриншот фото (facebook.com/"Батьки SOS")

Как рассказала Анастасия Пархоменко, в УВК "Эрудит" это уже не первый случай. Ранее второклассница сломала руку, и родители об этом узнали только вечером, когда пришли ее забирать со школы.

"Сейчас нам тоже предлагают наказать медсестру и учителя ГПД (выговор и лишение премии). Но здесь явно виноваты не только они. Я считаю, что негласный приказ скрывать ЧП исходит от руководства, и если разбирательство не затронет его, то история повторится еще не раз. Что нам делать дальше? На руках есть копия жалобы с входящим номером, но без штампа или печати (не знаю должны ли они там быть), заключение врача, рентген, окровавленная куртка и кроссовки", - написала Анастасия Пархоменко.

Скриншот поста (facebook.com/"Батьки SOS")

Кстати, ранее мы сообщали о том, что в сети рассказали о стрельбе в школе Харькова.

А также рассказывали о том, что первоклассница "вышла" из туалета в окно второго этажа.

Видео: РБК-Украина