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Марно намагалися врятувати: блискавка знищила 150-річну церкву (відео)

STYLERПодії    24.10.2018 - 15:01

Відео: 150-річна баптистська церква згоріла дотла (youtube.com/WCVB Channel 5 Boston)

У США в ніч з 23 на 24 жовтня в штаті Массачусетс150-річна баптистська церква вигоріла вщент. Пожежа виникла від удару блискавки. Інцидент був знятий на відеокамеру. Відео з палаючої церквою було опубліковано на каналі "WCVB Channel 5 Boston" у відеохостингу YouTube.

Марно намагалися врятувати: блискавка знищила 150-річну церкву (відео)

Скріншот: кадр з відео (youtube.com/WCVB Channel 5 Boston)

За даними американських ЗМІ, пожежники вчасно прибули на місце події і робили все можливе, щоб врятувати церковну будівлю, але всі спроби були марними. На кадрах відео видно, як полум'я повністю охоплює будівлю і буквально пожирає дах церкви і все, що всередині приміщення. Рятувальникам все ж вдалося впоратися з вогнем, однак, коли полум'я загасили, від баптистської церкви залишився один обгорілий каркас.

Марно намагалися врятувати: блискавка знищила 150-річну церкву (відео)Скріншот: кадр з відео (youtube.com/WCVB Channel 5 Boston)

На жаль, на даний момент нічого не відомо про постраждалих або загиблих.

Нагадаємо, 23 жовтня близько 16:20 в Києві в своєму будинку живцем згоріла паралізована пенсіонерка.

Раніше повідомлялося, що з'явилася інформація про підпал будинків ромів у Києві на Русанівських садах, в результаті чого живцем згоріло четверо дітей.

Також ми писали про те, що в селі Сичевка Малинського району Житомирської області вночі спалахнула пожежа в приватному будинку, під час якого загинули двоє дітей.

Відео: РБК-Україна

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