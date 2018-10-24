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Пытались тщетно спасти: молния уничтожила 150-летнюю церковь (видео)

STYLERПроисшествия    24.10.2018 - 15:01

Видео: 150-летняя баптистская церковь сгорела дотла (youtube.com/WCVB Channel 5 Boston)

В США в ночь с 23 на 24 октября в штате Массачусетс150-летняя баптистская церковь выгорела дотла. Пожар возник из-за удара молнии. Инцидент был снят на видеокамеру. Видео с горящей церковью было опубликовано на канале "WCVB Channel 5 Boston" в видеохостинге YouTube.

Пытались тщетно спасти: молния уничтожила 150-летнюю церковь (видео)

Скриншот: кадр из видео (youtube.com/WCVB Channel 5 Boston)

По данным американских СМИ, пожарные вовремя прибыли на место происшествия и делали все возможное, чтобы спасти церковное здание, но все попытки были тщетными. На кадрах видео видно, как пламя полностью охватывает здание и буквально пожирает крышу церкви и все, что внутри помещения. Спасателям все же удалось справиться с огнем, однако, когда пламя погасили, от баптистской церкви остался один обгоревший каркас.

Пытались тщетно спасти: молния уничтожила 150-летнюю церковь (видео)

Скриншот: кадр из видео (youtube.com/WCVB Channel 5 Boston)

К сожалению, на данный момент ничего не известно о пострадавших или погибших.

Напомним, 23 октября около 16:20 в Киеве в своем доме заживо сгорела парализованная пенсионерка.

Ранее сообщалось, что появилась информация о поджоге домов ромов в Киеве на Русановских садах, в результате чего заживо сгорело четверо детей

Также мы писали о том, что в селе Сичевка Малинского района Житомирской области ночью вспыхнул пожар в частном доме, во время которого погибли двое детей

Видео: РБК-Украина

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