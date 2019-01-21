У Рівненській області фура на швидкості вилетіла на тротуар (фото)

Колаж РБК-Україна

Очевидці допускають, що водій перевищив швидкість

21 січня, десь о 10:30 годині, в місті Острог Рівненської області величезна вантажівка "DAF" (фура) вилетіла на тротуар, понівечивши все на своєму шляху. На щастя, обійшлося без людських жертв. Про це повідомила Острозька міська газета "Замкова гора" у Facebook.

За інформацією видання, подія трапилася на проспекті Незалежності. Водій вантажного автомобіля рухався зі сторони Рівного, ймовірно на високій швидкості. Він не впорався із керуванням і виїхав на тротуар, де зніс лавку, сміттєву корзину та зламав дерево, друге дерево зупинило машину.

"Одна з острожанок, очевидиця аварії розповіла, що очікували на зупинці троє людей. Вона та ще одна людина встигли втекти, а ось жінка, яка стояла недалеко від лавиці, отримала травму. Її забрала швидка допомога. Працівники поліції з’ясовують обставини автопригоди", - йдеться в повідомленні.

Фото: facebook.com/ZamkovaHoraNewspaper/

Місцеві мешканці в коментарях зазначили, що місце, куди вилетіла фура, є неорганізованою зупинкою для маршруток - там, зазвичай, скупчується багато людей.

"Зазвичай, то людна зупинка, велика радість, що обійшлось без втрат!" - написала Наташа Тимошенко.

"Дякувати Богу, що всі живі. Жіночці швидкого одужання! Можливо це не вина водія. Дійсно, дороги дуже слизькі. Плюс рух з гори", - побажала Halyna Shyshkova.

Скріншот коментарів: facebook.com/ZamkovaHoraNewspaper/

Нагадаємо, увечері, 20 січня, під Миколаєвом на трасі Миколаїв-Ульянівка перекинулася фура, в якій транспортували 6000 курей - птахи зі зламаних кліток почали розбігатися в різні боки.

До речі, у Києві шукають свідків аварії Газелі і Toyota - водій останнього автомобіля втік з місця пригоди.

Раніше ми писали про те, що в суботу, 19 січня, на проспекті Дружби народів у Києві таксист заснув за кермом і вилетів на тротуар.

Відео: РБК-Україна