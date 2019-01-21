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В Ровенской области фура на скорости вылетела на тротуар (фото)

STYLERПроисшествия    21.01.2019 - 15:15
В Ровенской области фура на скорости вылетела на тротуар (фото)
Коллаж РБК-Украина

Очевидцы предполагают, что водитель превысил скорость

21 января, около 10:30 часов, в городе Острог Ровенской области огромный грузовик "DAF" (фура) вылетел на тротуар, изувечив все на своем пути. К счастью, обошлось без человеческих жертв. Об этом сообщила Острожская городская газета "Замковая гора" Facebook.

По информации издания, происшествие случилось на проспекте Независимости. Водитель грузового автомобиля двигался со стороны Ровно, вероятно на высокой скорости. Он не справился с управлением и выехал на тротуар, где снес скамейку, мусорную корзину и сломал дерево, второе дерево остановило машину.

"Одна из острожанок, очевидица аварии рассказала, что ожидали на остановке трое людей. Она и еще один человек успели убежать, а вот женщина, которая стояла недалеко от лавочки, получила травму. Ее забрала скорая помощь. Сотрудники полиции выясняют обстоятельства ДТП", - говорится в сообщении.

 

Фото: facebook.com/ZamkovaHoraNewspaper/

Местные жители в комментариях отметили, что место, куда вылетела фура, является неорганизованной остановкой для маршруток - там обычно скапливается много людей.

"Обычно, єто людная остановка, большая радость, что обошлось без потерь!" - написала Наташа Тимошенко.

"Слава Богу, что все живы. Женщине скорейшего выздоровления! Возможно это не вина водителя. Действительно, дороги очень скользкие. Плюс движение с горы", - пожелала Halyna Shyshkova.

В Ровенской области фура на скорости вылетела на тротуар (фото)

Скриншот комментариев: facebook.com/ZamkovaHoraNewspaper/

Напомним, вечером, 20 января, под Николаевом на трассе Николаев-Ульяновка перевернулась фура, в которой транспортировали 6000 кур - птицы из сломанных клеток начали разбегаться в разные стороны.

Кстати, в Киеве ищут свидетелей аварии Газели и Toyota - водитель последнего автомобиля скрылся с места происшествия.

Ранее мы писали о том, что в субботу, 19 января, на проспекте Дружбы народов в Киеве таксист заснул за рулем и вылетел на тротуар.

Видео: РБК-Украина

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