Втік і заблукав: під Харковом зловили ув'язненого наркодилера

Фото: (Шмаков Валерій / УНІАН)

Повідомляється, що чоловік був спійманий з ознаками обмороження недалеко від державного кордону

У неділю, 13 січня, співробітники Держприкордонслужби спіймали громадянина України, який перебував під домашнім арештом, а також був засуджений за виробництво і збут наркотичних речовин. Як повідомляється, чоловік намагався втекти, але заблукав. Горе-в'язня виявили прикордонники при спробі незаконного перетину кордону. Про це повідомляється на сайт Державної прикордонної служби України.

Правопорушник при спробі незаконного перетину кордону отримав обмороження кінцівок. Як повідомляють правоохоронці, йому надана медична допомога, зараз він знаходиться на лікуванні у Вовчанській районній лікарні.

Фото: (dpsu.gov.ua)

Прикордонники розповіли, що чоловіка знайшли військовослужбовці Харківського загону безпосередньо поруч з кордоном Росії, коли той намагався перетнути кордон з сусідньою державою. При собі чоловік документів не мав. Надалі з'ясувалося, що чоловік є громадянином України 1989 року народження. Нещодавно він був засуджений за незаконне виробництво і збут наркотичних речовин. Затриманий розповів, що він втік з Києва, де перебував під домашнім арештом, і намагався незаконно потрапити на територію РФ, щоб уникнути кримінальної відповідальності, і заблукав.

Зараз наш співвітчизник знаходиться на лікуванні під охороною. Відносно громадянина складено протоколи про адміністративне правопорушення, а його подальшу долю вирішить суд.

Нагадаємо, що раніше рятувальники розповіли, що допомогло вижити заблукалому туристу.

Раніше повідомлялося, що в Україні за місяць від переохолодження постраждали більше тисячі людей.

Слід зазначити, що на Закарпатті встановили кілометри колючого дроту для боротьби з контрабандою.