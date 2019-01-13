Сбежал и заблудился: под Харьковом поймали заключенного наркодиллера

Фото: (Шмаков Валерий / УНИАН)

Сообщается, что мужчина был пойман с признаками обморожения недалеко от государственной границы

В воскресенье, 13 января, сотрудники Госпогранслужбы поймали гражданина Украины, который находился под домашним арестом, а также был осужден за производство и сбыт наркотических веществ. Как сообщается, мужчина пытался сбежать, но заблудился. Горе-узника обнаружили пограничники при попытке незаконного пересечения границы. Об этом сообщается на сайте Государственной пограничной службы Украины.

Правонарушитель при попытке незаконного пересечения границы поучил обморожение конечностей. Как сообщают правоохранители, ему уже предоставлена медицинская помощь, сейчас он находится на лечении в Волчанской районной больнице.

Фото: (dpsu.gov.ua)

Пограничники рассказали, что мужчину нашли военнослужащие Харьковского отряда непосредственно рядом с границей России, когда тот пытался пересечь границу с соседним государством. При себе мужчина документов не имел. В дальнейшем выяснилось, что мужчина является гражданином Украины 1989 года рождения. Недавно он был осужден за незаконное производство и сбыт наркотических веществ. Задержанный рассказал, что он бежал из Киева, где находился под домашним арестом, и пытался незаконно попасть на территорию РФ, чтобы избежать уголовной ответственности, и заблудился.

Сейчас наш соотечественник находится на лечении под охраной. В отношении гражданина составлены протоколы об административном правонарушении, а его дальнейшую судьбу решит суд.

Напомним, что ранее спасатели рассказали, что помогло выжить заблудившемуся туристу.

Ранее сообщалось, что в Украине за месяц от переохлаждения пострадали более тысячи человек.

Следует отметить, что на Закарпатье установили километры колючей проволоки для борьбы с контрабандой.