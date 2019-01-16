Семеро людей згоріли живцем: відео жахливої ДТП під Воронежем

Відео: YouTube/Mangust-TV

У Воронезькій області на федеральній трасі Курськ-Борисоглібськ зіткнулися три легкових автомобіля. В результаті аварії виникла пожежа, жертвами якої стали семеро людей.

Фото з місця ДТП (rambler.ru)

Як пишуть російські ЗМІ, автомобіль Lexus, в якому перебував директор Оскольського електрометалургійного комбінату Олександр Тищенко зі своїм водієм, виїхав на смугу зустрічного руху. Там автівка зіткнулася з KIA Rio і TOYOTA Land Cruiser.

Відео: YouTube/Про Белгород

Як кажуть росіяни, на цій автодорозі часто стаються ДТП.

"Ця траса просто жах! Спуски, підйоми, повороти... 5 постів ДАІ на 200 км. Як у зоні бойових дій! Але на постах зрозуміло, чим зайняті. Їм не до безпеки. Потрібно ксенон і тонування та номери на кузові перевіряти - раптом пощастить. Цю трасу потрібно повністю заново будувати. Односторонній рух в обхід населених пунктів... Таких аварій тут маса. Просто не у всіх ДТП такі начальники гинуть, тому немає такого резонансу..." - розповів Олексій Гранкін.

Відео: YouTube/МОЁ! Online Все новости Воронежа

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