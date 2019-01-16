Семеро человек сгорели заживо: видео жуткого ДТП под Воронежем

Видео: YouTube/Mangust-TV

В Воронежской области на федеральной трассе Курск-Борисоглебск столкнулись три легковых автомобиля. В результате аварии возник пожар, жертвами которого стали семь человек.

Фото с места ДТП (rambler.ru)

Как пишут российские СМИ, автомобиль Lexus, в котором находился директор Оскольского электрометаллургического комбината Александр Тищенко со своим водителем, выехал на полосу встречного движения. Там машина столкнулась с KIA Rio и TOYOTA Land Cruiser.

Видео: YouTube/Про Белгород

Как говорят россияне, на этой автодороге часто происходят ДТП.

"Эта трасса просто жуть! Спуски, подъемы, повороты... 5 постов ГАИ на 200 км. Как в зоне боевых действий! Но на постах понятно, чем заняты. Им не до безопасности. Нужно ксенон и тонировку да номера на кузове проверять - вдруг повезет. Эту трассу нужно полностью заново строить. Одностороннее движение в обход населенных пунктов... Таких аварий здесь масса. Просто не во всех ДТП такие начальники гибнут, поэтому нет такого резонанса..." - рассказал Алексей Гранкин.﻿

Видео: YouTube/МОЁ! Online Все новости Воронежа

Напомним, что под Киевом ВАЗ сбил маму с ребенком прямо на пешеходном переходе.

Ранее мы писали о том, что в Тернопольской области "лоб в лоб" столкнулись КамАЗ и фура.

Также сообщалось, что на дороге, соединяющей Луцк и Ковель, погиб известный украинский баскетболист Андрей Романица.