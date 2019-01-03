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У мережі з'явилося відео, де чоловік вбив одним ударом співробітника УДО

STYLERПодії    03.01.2019 - 23:07
У мережі з'явилося відео, де чоловік вбив одним ударом співробітника УДО
Колаж: РБК-Україна

Удар в щелепу був настільки сильним, що чоловік так і не зміг прийти до тями

Вчора в Києві на території ЖК "Французький квартал" сталося вбивство. Чоловік з одного удару вбив 26-річного співробітника Управління державної охорони. Відео вбивства опублікував Київ Оперативний на своїй сторінці в Facebook.

За попередньою інформацією, під час конфлікту між двома чоловіками - автомобіліста і чоловіка, який вигулював собак, стався словесний конфлікт бійка.

Після чого чоловік, який вигулював собак, вдарив автомобіліста в щелепу, від чого той упав і помер на місці. Перехожі одразу викликали швидку допомогу, але реанімувати потерпілого їм не вдалося.

Відео: facebook.com/KyivOperativ

Після бійки нападник зник у дворах. Пізніше стало відомо, що розшукуваний – це колишній професійний боксер у важкій вазі Петро Очеретяний 1982 року народження, який разом з адвокатом з'явився в місцевому управлінні поліції.

У мережі з'явилося відео, де чоловік вбив одним ударом співробітника УДОФото: facebook.com/dtp.kiev.ua

За даними BoxRec, перший Очеретяного відбувся в 2005 році, а останній — 2009. На його рахунку 10 поєдинків, серед яких 9 перемог і 1 поразка.

Новину про вбивство з одного удару розбурхала мережу.

"Загиблий судячи з усього теж не кульбабою був - втрьох підійшли до одного розбиратися. Сумно, що банальний конфлікт зламав два життя, а можна було просто не загострювати, не виходити розбиратися хто кому зобов'язаний поступитися. Сиділи б зараз обидва будинки з сім'ями", - зазначила Олена Горобий.

У мережі з'явилося відео, де чоловік вбив одним ударом співробітника УДО

Скріншот з Facebook

"Вбивство з необережності, шкода вбитого і підозрюваного. Але коли троє/четверо на одного - це неправильно. Він би міг і псину нацькувати, але цього не зробив. Я впевнена, підозрюваний захищався, не вийшло словесно (на жаль, але не до всіх слова доходять), вирішив провчити", - прокоментувала Ганна Каленченко.

У мережі з'явилося відео, де чоловік вбив одним ударом співробітника УДО

Скріншот з Facebook

"Вбивцю ніхто і пальцем не чіпав - факт. Яка це в біса самооборона? А у нас саме такий закон: самооборона - це саме відповідь на атаку. Сподіваюся, вбивцю посадять. Тому що завтра воно може вдарити так когось з тих, хто його захищає. За яке зауваження або якщо йому здасться, що хтось близько до його собакам проїде. І це не смішно", - зазначила Марина Шовковська.

Нагадаємо, що нещодавно в Києві п'ять осіб, серед яких були двоє патрульних, побили 81-річного авіаконструктора.

Раніше також повідомлялося, що в столичному метро поліцейські затримали і побили чотирьох жінок.

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