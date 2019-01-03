В сети появилось видео, где мужчина убил одним ударом сотрудника УГО

Коллаж: РБК-Украина

Удар в челюсть был настолько сильным, что мужчина так и не смог прийти в себя

Вчера в Киеве на территории ЖК "Французский квартал" произошло убийство. Мужчина с одного удара убил 26-летнего сотрудника Управления государственной охраны. Видео убийства опубликовал Киев Оперативный на своей странице в Facebook.

По предварительной информации, во время конфликта между двумя мужчинами - автомобилиста и мужчины, который выгуливал собак, произошел словесный конфликт драка.

После чего, мужчина, который выгуливал собак, ударил автомобилиста в челюсть, отчего тот упал и скончался на месте. Прохожие сразу вызвали скорую помощь, но реанимировать пострадавшего им не удалось.

Видео: facebook.com/KyivOperativ

После драки нападавший скрылся во дворах. Позже стало известно, что разыскиваемый – это бывший профессиональный боксер в тяжелом весе Петр Очеретяный 1982 года рождения, который вместе с адвокатом появился в местном управлении полиции.

Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua

По данным BoxRec, первый Очеретяного состоялся в 2005 году, а последний — в 2009. На его счету 10 поединков, среди которых 9 побед и 1 проигрыш.

Новость об убийстве с одного удара взбудоражила сеть.

"Погибший судя по всему тоже не одуванчиком был - втроем подошли к одному разбираться. Грустно, что банальный конфликт сломал две жизни, а можно было просто не обострять, не выходить разбираться кто кому обязан уступить. Сидели бы сейчас оба дома с семьями", - отметила Елена Горобий.

Скриншот с Facebook

"Убийство по неосторожности, жаль убитого и подозреваемого. Но когда трое/четверо на одного - это неправильно. Он бы мог и псину натравить, но этого не сделал. Я уверена, подозреваемый защищался, не получилось словесно (увы, но не до всех слова доходят), решил вмазать", - прокомментировала Анна Каленченко.

Скриншот с Facebook

"Убийцу никто и пальцем не тронул - факт. Какая это к черту самооборона? А у нас именно такой закон: самооборона - это именно ответ на атаку. Надеюсь, убийцу посадят. Потому что завтра оно может ударить так кого-то из тех, кто его защищает. За какое замечания или если ему покажется, что кто-то близко к его собакам проедет. И это не смешно", - отметила Марина Шовковская.

Напомним, что недавно в Киеве пять человек, среди которых были двое патрульных, избили 81-летнего авиаконструктора.

Ранее также сообщалось, что в столичном метро полицейские задержали и избили четырех женщин.