Смерть дівчинки в столичному метро: деталі інциденту

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Медики провели комплекс реанімаційних заходів

Дівчинка, яка померла в Києві на станції метро "Палац спорту" на пероні, страждала важкою формою ДЦП. Як повідомляє УНН з посиланням на поліцію, до столиці 9-річна дитина приїхала разом із бабусею з Чернівців на релігійну зустріч.

За словами радника начальникаа КП "Київський метрополітен" Наталії Макогон, карету "швидкої допомоги" дівчинці викликали приблизно о пів на сьому вечора. Лікарі прибули на місце події через 6 хвилин після виклику.

Медики провели комплекс реанімаційних заходів, але врятувати дитину не вдалося.

Зазначимо, що очевидці інциденту розповідали про те, що дівчинку везли в колясці її бабуся і батько, і в якийсь момент жінка закричала і дістала дитину з коляски. Як виявилося - дівчинка не дихала.

До приїзду "швидкої" дитині робили непрямий масаж серця. Прибулі медики ввели дівчинці кілька ін'єкцій адреналіну і проводили реанімаційні процедури протягом 40 хвилин.

Нагадаємо, нещодавно у Тернопільській області в селі Ангелівка стався трагічний випадок - з невідомих причин помер двомісячне немовля.

Як повідомлялося раніше, нещодавно в Миколаївській лікарні стався кричущий інцидент: породілля померла разом з дитиною, поки медики ставили діагноз.

Також ми писали про те, що у Вінниці в обласній дитячій лікарні померла 2-місячна дівчинка. Як вважають батьки, дитині поставили неправильний діагноз і вона мала всі шанси вижити.

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Відео: РБК-Україна