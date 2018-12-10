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Смерть девочки в столичном метро: детали инцидента

STYLERПроисшествия    10.12.2018 - 09:39
Смерть девочки в столичном метро: детали инцидента
Фото: коллаж РБК-Украина

Медики провели комплекс реанимационных мероприятий

Девочка, которая скончалась в Киеве на станции метро "Дворец спорта" на перроне, страдала тяжелой формой ДЦП. Как сообщает УНН со ссылкой на полицию, в столицу 9-летний ребенок приехал вместе с бабушкой из Черновцов на религиозную встречу.

По словам советника начальникаа КП "Киевский метрополитен" Натальи Макогон, карету "скорой помощи" девочке вызвали примерно в половине седьмого вечера. Врачи прибыли на место происшествия через 6 минут после вызова.

Медики провели комплекс реанимационных мероприятий, но спасти ребенка не удалось.

Отметим, что очевидцы инцидента рассказывали о том, что девочку везли в коляске ее бабушка и отец, и в какой-то момент женщина закричала и достала ребенка из коляски. Как оказалось - девочка не дышала.

До приезда "скорой" ребенку делали непрямой массаж сердца. Прибывшие медики ввели девочке несколько инъекций адреналина и проводили реанимационные процедуры на протяжении 40 минут.

Напомним, недавно в Тернопольской области в селе Ангеливка произошел трагический случай - по неизвестным причинам умер двухмесячный младенец

Как сообщалось ранее, недавно в Николаевской больнице произошел вопиющий инцидент: роженица умерла вместе с ребенком, пока медики ставили диагноз

Также мы писали о том, что в Виннице в областной детской больнице умерла 2-месячная девочка. Как считают родители, ребенку поставили неправильный диагноз и она имела все шансы выжить. 

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