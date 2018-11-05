Спустили справу "на гальмах": в Дубно жорстоко побили військового (фото)

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На чоловіка напала п'яна компанія. Ініціаторами конфлікту були вони ж

Більше місяця тому, 25 вересня, в Дубно, Рівненська область, стався неприємний інцидент – п'яна компанія побила військовослужбовця, який був у відпустці і відпочивав зі своєю дівчиною в місцевому кафе. Як повідомляється на сайті "Рівне Вечірнє", Ігор Швець, військовий 24 ОМБР, був змушений звернутися до журналістів, так як його заяву ніхто не розглядає вже більше місяця.

Фото: побитий Ігор Швець (rivnepost.rv.ua)

Незважаючи на свій стан, Ігорю вдалося поспілкуватися з журналістами, і ось що він розповів:

"Спочатку ми були на дискотеці, а потім пішли в одне місцеве кафе. Там була гучна компанія. З їхніх розмов я зрозумів, що вони поверталися з весілля. Пізніше один з них став чіплятися до мене, ніби я сміявся над ними. Проте я сказав, що у мене немає до них справ. Мені відповіли, що вони помилилися. Але з часом вони випили більше і знову підійшли до мене. Я відразу сказав їм, що не шукаю проблем. Але один з них вдарив мою дівчину, а потім і мене. Удар був настільки сильним, що я не зміг встояти на ногах. Згодом з'ясувалося, що він займався кікбоксингом. В результаті побоїв у мене черепно-мозкова травма, перелом носа і тріщина в щелепи".

Згідно з законом, Ігор звернувся в поліцію із заявою. Проте ось уже місяць співробітники правоохоронних органів нічого не роблять і спускають справу "на гальмах". На питання, чому так, відповідають: "у цій справі вже змінилося чотири процесуальних прокурора, тому жодних просувань".

Все б нічого, але крім недбалості поліцейських, солдату довелося зіткнутися з іншою проблемою – хлопці, які побили його, постійно телефонують і погрожують, щоб він забрав свою заяву.

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Відео: РБК-Україна