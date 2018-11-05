Спустили дело "на тормозах": в Дубно жестоко избили военного (фото)

Иллюстративное фото (pixabay.com)

На мужчину напала пьяная компания. Инициаторами конфликта были они же

Больше месяца назад, 25 сентября, в Дубно, Ровенская область, произошел неприятный инцидент – пьяная компания избила военнослужащего, который был в отпуске и отдыхал со своей девушкой в местном кафе. Как сообщается на сайте "Ровно Вечернее", Игорь Швец, военный 24 ОМБР, был вынужден обратиться к журналистам, так как его заявление никто не рассматривает уже больше месяца.

Фото: избитый Игорь Швец (rivnepost.rv.ua)

Несмотря на свое состояние, Игорю удалось пообщаться с журналистами, и вот что он рассказал:

"Сначала мы были на дискотеке, а потом пошли в одно местное кафе. Там была шумная компания. По их разговорам я понял, что они возвращались со свадьбы. Позже один из них стал цепляться ко мне, будто бы я смеялся над ними. Однако я сказал, что у меня нет к ним дел. Мне ответили, что они ошиблись. Но со временем они выпили больше и снова подошли ко мне. Я сразу сказал им, что не ищу проблем. Но один из них ударил мою девушку, а потом и меня. Удар был настолько сильным, что я не смог устоять на ногах. Со временем выяснилось, что он занимался кикбоксингом. В результате побоев у меня черепно-мозговая травма, перелом носа и трещина в челюсти".

Согласно закону, Игорь обратился в полицию с заявлением. Однако вот уже месяц сотрудники правоохранительных органов ничего не делают и спускают дело "на тормозах". На вопрос, почему так, отвечают: "по этому делу уже сменилось четыре процессуальных прокурора, поэтому никаких продвижений".

Все бы ничего, но кроме халатности полицейских, солдату пришлось столкнуться с другой проблемой – парни, избившие его, постоянно звонят и угрожают, чтобы он забрал свое заявление.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Николаеве избили полицейского.

Также мы писали о том, что в Харькове вора примотали скотчем к дереву.

И о том, что во Львове 13-летний подросток сам позвонил в полицию и сообщил о домашнем насилии. Он рассказал о том, что дома его постоянно избивают.

Видео: РБК-Украина