У США жорстоко вбили 23-річну українку: усі деталі

У вбивстві 23-річної українки Тетяни Гужви в штаті Вісконсін (США) підозрюють 31-річного чоловіка Фуада Пашаєва. Тиран неодноразово бив дружину, повідомляє uapost.us.

Тетяна була знайдена мертвою в будинку на бульварі Вашингтон у місті Вісконсін-Делс, де проживала з чоловіком і маленькою донькою, у четвер ввечері, 4 квітня. Поліція вже заарештувала чоловіка Тетяни за підозрою у вбивстві.

Тетяна Гужва вбита в США - в загибелі українки підозрюють її чоловіка (Тетяна, фото: uapost.us)

Ще 3 січня дівчина звернулася в поліцію з проханням захистити її від домашнього тирана, який у стані алкогольного сп'яніння регулярно бив її. Йому пред'явили звинувачення в домашньому насильстві за 11 пунктами.

За словами дівчини протягом трьох років, коли вони жили разом, Фуад бив і знущався над нею: жбурляв сковорідку, бо кричала дитина, наносив удари, закривав у ванній і обливав холодною водою.

Тетяна боялася, що чоловік її вб'є. "Якщо ти напишеш повідомлення ще комусь, я вб'ю тебе", - сказав він їй, зламав телефон, жбурнувши його на підлогу.

Дівчина звернулася в поліцію для власної безпеки і безпеки дитини. Але вже на наступний день Фуада звільнили під заставу в 10 тисяч доларів. Йому було заборонено наближатися до Тетяни і їх однорічної дитини.

Тетяна Гужва вбита в США - в загибелі українки підозрюють її чоловіка (Фуад Пашаєв, фото: uapost.us)

Поліція заявила, що остаточних результатів аутопсії, яка визначить причину смерті Тетяни, поки що немає. Підозрюваний зараз перебуває у в'язниці Колумбійського округу в очікуванні офіційного звинувачення в смерті українки.

Також відомо, що розпочато збір коштів на організацію прибуття батьків Тетяни в США, які заберуть під свою опіку дитину. Внести пожертвування можна тут.

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