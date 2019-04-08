В США жестоко убили 23-летнюю украинку: все детали

В убийстве 23-летней украинки Татьяны Гужвы в штате Висконсин (США) подозревают ее 31-летнего мужа Фуада Пашаева. Тиран неоднократно избивал супругу, сообщает uapost.us.

Татьяна была найдена мертвой в доме на бульваре Вашингтон в городе Висконсин-Делс, где проживала с супругом и маленькой дочерью, в четверг вечером, 4 апреля. Полиция уже арестовала супруга девушки по подозрению в убийстве.

Татьяна Гужва убита в США - в гибели украинки подозревают ее мужа (Татьяна, фото: uapost.us)

Еще 3 января девушка обратилась в полицию с просьбой защитить ее от домашнего тирана, который в состоянии алкогольного опьянения регулярно ее избивал. Ему предъявили обвинения в домашнем насилии по 11 пунктам.

По словам девушки на протяжении трех лет, когда они жили вместе, Фуад бил и издевался над ней: швырял сковородку, потому что кричал ребенок, наносил удары, закрывал в ванной и обливал холодной водой.

Татьяна боялась, что супруг ее убьет. "Если ты напишешь сообщение еще кому-то, я убью тебя", - сказал он ей, сломал телефон, швырнув его на пол.

Девушка обратилась в полицию для собственной безопасности и безопасности ребенка. Но уже на следующий день Фуада освободили под залог в 10 тысяч долларов. Ему было запрещено приближаться к Татьяне и их годовалому ребенку.

Татьяна Гужва убита в США - в гибели украинки подозревают ее мужа (Фуад Пашаев, фото: uapost.us)

Полиция заявила, что окончательных результатов аутопсии, которая определит причину смерти Татьяны, пока что нет. Подозреваемый сейчас находится в тюрьме Колумбийского округа в ожидании официального обвинения в смерти украинки.

Также известно, что начат сбор средств на организацию прибытия родителей Татьяны в США, которые заберут под свою опеку ребенка. Внести пожертвования можно здесь.

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